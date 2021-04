Wo ist was in Altlußheim (4)?

Altlußheim. Die Detailaufnahme zeigt, dass der gesuchte Ort am 12. Dezember 1982 errichtet wurde. Doch das, was dort entdeckt wurde, passierte bereits viele Jahrzehnte zuvor. Doch der Ausgangspunkt reicht viele Jahrhunderte zurück – bis zur Völkerwanderung 378 nach Christus. Es war eine Migrationsbewegung, die zahlreiche germanische Völker in Richtung Westen und nach Mittel- und Osteuropa führte. In Zuge der Völkerwanderung ging das Römische Reich unter. Wissen Sie, welche Fundstätte wir suchen?

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit Kurpälzer Produkten. Dazu müssen Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erkennen Sie Altlußheim“ bis Montag, 5. April, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de schicken. Wir sammeln bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten. Der Gewinn wird dann unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfach mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, um welche Stelle es sich handelt – und wo sie steht. vas/Bild: Schwindtner