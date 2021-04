Wo ist was in Altlußheim (5)?

Altlußheim. Kunst auf einer Wand: Eine blaue Fläche mit Schattierungen, einem schwarzen Umriss und darauf scheint etwas zu stehen. Aber was stellt es dar? Sind das Füße, Äste, Stangen oder doch etwas ganz anderes?

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit Kurpälzer Produkten. Dazu müssen Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erkennen Sie Altlußheim“ bis Freitag, 9. April, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de schicken. Wir sammeln bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten. Der Gewinn wird dann unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfach mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, was man auf dem Bild sieht und wo es zu finden ist. vas/Bild: Schwindtner