Wo ist was in Altlußheim (6)?

Altlußheim. Ist es ein Brunnen, ein Kreuz oder doch etwas anderes? Ein Objekt aus Bronze steht an einer Stelle in der Gemeinde, die für viele Menschen vor allem an einem Tag in der Woche eine besondere Anlaufstelle ist.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit Kurpälzer Produkten. Dazu müssen Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erkennen Sie Altlußheim“ bis Montag, 12. April, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de schicken. Wir sammeln bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten. Der Gewinn wird dann unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfach mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, um welches Gebäude es sich auf diesem Bild handelt – und wo es steht. vas/Bild: Schwindtner