Wo ist was in Altlußheim (8)?

Altlußheim. Im mittleren Teil des farbigen Wappens ist das württembergische Stammwappen zu erkennen – aber erkennen Sie, wo es sich befindet.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Geschenkpaket mit Kurpälzer Produkten. Dazu müssen Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erkennen Sie Altlußheim“ bis Sonntag, 18. April, an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de schicken. Wir sammeln bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten. Der Gewinn wird dann unter den Personen ausgelost, die die meisten Bilder korrekt erkannt haben – also mehrfach mitmachen lohnt sich. Wir wollen von Ihnen wissen, an welchem Gebäude dieses Wappen zu sehen ist – wo steht es nur? vas/Bild: Schwindtner