Wo Spenden hinfließen

Oberhausen/Region. Nach der Corona-Pause führt der Hilfsverein Konvoi der Hoffnung am Dienstag, 9. November, um 19 Uhr im Bürgerhaus Wellensiek & Schalk, Oberhausen, Jahnstraße 25, wieder einen öffentlichen Infoabend durch unter den dann gültigen Corona-Regeln.

In einem neuen Präsentationsformat unterrichtet der Verein über den Fortschritt seiner Projektarbeit für bedürftige Menschen in armen Ländern mit Bild- und Videomaterial. Dabei will er auch Dank für Geld- und Sachspenden abstatten.

Ursula Heinemann berichtet von ihrer Reise nach Uganda und dem Stand der Baumaßnahmen der neuen Integrationsschule in Bukulula, wo behinderte und nichtbehinderte Kinder miteinander lernen werden.

Stéphane Souli ist aus seinem Heimatland Burkina Faso zurück und berichet von Infrastrukturmaßnahmen in den vergangenen zwei Jahren. In der Sahelzone steht die Stärkung der Zivilgesellschaft durch den Bau von Schulen, eines Krankenhauses und verbesserter Lebensmittelversorgung im Fokus.

Bernhard Schilling erklärt seine Projektarbeit in Südosteuropa und die stark steigenden Kosten für Hilfsgütertransporte. Dr. Roland Fuest spricht über die Behindertenhilfe in Entwicklungsländern und die anstehenden Herausforderungen.

Geldspenden zur Finanzierung der Hilfsprojekte sind willkommen, Spender sollten Post- und E-Mail-Adresse für die Spendenquittung angeben. Konten: Volksbank: DE 08 66 39 16 00 00 10 62 62 00, Sparkasse: DE 86 66 05 01 01 02 03 15 58 09. zg