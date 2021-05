Wohnhaus im Wandel

Altlußheim. Mit einigen Bauvorhaben hat sich der Gemeinderat in einer Sitzung beschäftigt. Einer Bauvoranfrage zur Erweiterung des Wohnhauses in der Friedrichstraße 9 wurde zugestimmt. Konkret ging es darum, dass die Einfahrt überbaut und das Dach an die Nachbarbebauung angepasst werden solle.

AdUnit urban-intext1

Ebenfalls einstimmig angenommen wurde der Bauantrag zur Errichtung einer Gaube am Gebäude in der Ziegelstraße 20. Der Bauherr plante des Weiteren, zwei senkrecht anfahrbare Stellplätze neben seiner Grundstückszufahrt, was allerdings deren Breite auf neun Meter erhöht hätte. Die Verwaltung schlug hier vor, die Breite auf sechs Meter zu begrenzen, was der Gemeinderat ebenfalls einstimmig annahm. Einem Bauantrag zum Wohnhausumbau und -anbau in der Mozartstraße 9 wurde ebenfalls ohne Gegenstimmen zugestimmt.

Kleinere Uneinigkeiten

Beim Befreiungsantrag zur Errichtung einer Terrasse mit Überdachung im Almenweg 2 herrschte Uneinigkeit innerhalb der FWV-Fraktion. Grund dafür war der Umstand, dass die hintere Baugrenze bei dem Vorhaben überschritten würde. Der Gemeinderat beschloss, der Befreiung zuzustimmen, es gab eine Gegenstimme von Simone Köhler (FWV), die bereits im November gegen einen vergleichbaren Antrag gestimmt hatte und es aus Gründen der Gleichbehandlung nun erneut tat. Dem Antrag zum Neubau eines Einfamilienhauses in der Speyerer Straße 20 wurde zugestimmt, die einzelnen Unterpunkte größtenteils einstimmig. Allerdings gab es Gegenstimmen der Grünen-Fraktion bezüglich der Überschreitung der hinteren Baugrenze um mehr als zwei Meter für den Bau einer Terrasse, aber auch dieser Teil des Antrags wurde mehrheitlich angenommen.

Auch der Bauantrag zum Neubau eines Betriebsgebäudes mit Betriebsleiterwohnung in der Alten Ladestraße 2 wurde mehrheitlich angenommen. Die beiden Gegenstimmen kamen von der Grünen-Fraktion. Man habe die Bauvoranfrage im November abgelehnt, da man keine Notwendigkeit für diese Wohnung sehe und könne auch jetzt dem Bauantrag nicht zustimmen, erklärte Gemeinderätin Sandra Fluhrer. lh

AdUnit urban-intext2