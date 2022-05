Wurzelschutz soll Gewölbekeller sichern

Altlußheim. Eine schlanke Tagesordnung erlaubte in der Sitzung des Gemeinderats eine ausgedehnte Fragerunde aus den Fraktionen. Ursula Kirschner (Freie Wähler) machte auf die Sorge eines Anwohners der Ludwigstraße aufmerksam. Dort hat die Gemeinde in einer länger verwaisten Baumscheibe eine Linde gesetzt.

Der Hausbesitzer befürchte nun, dass das Wurzelwerk seinen Gewölbekeller beschädigen könne, da der Baum nah am Gebäude steht. Viele Gebäude in dem Bereich seien nur halb unterkellert, erklärte Kirschner die Bedenken. Bürgermeister Uwe Grempels sicherte die Prüfung zu, ob ein Wurzelschutz eingebaut wurde. Das sei schon wegen der Strom- und Gasleitungen wichtig. Die Umzäunung um den gut angenommenen neuen Spielplatz am Pumpenhäuschen sei bestellt, antwortete Grempels auf eine weitere Frage Kirschners. Ein Sonnensegel solle aber nicht folgen, hier sei die Vandalismusgefahr zu groß. mm

