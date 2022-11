Zeit zum Klagen

Region/Altlußheim. „Es gibt Schilder, die sieht man überall und werden doch übersehen. Vielleicht, weil man sich daran gewöhnt hat. Wer denkt schon daran, dass es brennen könnte und man voller Rauch in den Augen nach dem Notausgang tastet. Dann ist man froh, wenn man noch weiß, wo der Weg ins Freie liegt“, stellen die evangelischen Kirchengemeinden in den Horan-Gemeinden fest.

Corona und der Angriffskrieg in der Ukraine hätten ihre Spuren hinterlassen, Menschen würden getötet, Existenzen bedroht. „Wo ist der Notausgang, der Weg ins Freie? Und was kommt danach“, wollen die Kirchengemeinden wissen. Am Buß- und Bettag ist Zeit, zu klagen und innezuhalten – Zeit für ein Gespräch mit Gott.

Pfarrerin Katharina Garben und Pfarrerin Eva Leonhardt laden ein zu einem regionalen Gottesdienst am Mittwoch, 16. November, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche Altlußheim. zg