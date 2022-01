Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Altlußheim. Auf der Hauptstraße ereignete sich am Samstag, kurz nach 22 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr in Höhe der Hausnummer 112 gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Anschließend setzte er die Fahrt fort, ohne seinen Feststellungspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Ein durch den Zusammenstoß aufmerksam gewordener Anwohner konnte lediglich wahrnehmen, dass ein Pkw stark beschleunigte und sich in Richtung Neulußheim entfernte. Hinweise auf den flüchtenden Pkw oder eine Beschreibung des Fahrers konnte nicht erlangt werden. Am Opel entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 3000 EUR im Heckbereich.

Die Polizei bittet um weitere Zeugen, die nähere Hinweise zu dem flüchtenden Pkw oder dessen Fahrer geben können. Das Fahrzeug müsste erheblich im vorderen rechten Bereich beschädigt sein. Zeugen können sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, melden. pol

