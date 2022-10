„Zu massiv“

Altlußheim. Durch eine Baumaßnahme soll die Albert-Schweizer-Schule um Klassenräume, eine Mensa, den Jugendtreff Space und die Bücherei erweitert werden. Die FWV-Fraktion hatte gegen diesen Entwurf gestimmt. Bei der Vorstandssitzung stand nun die Frage im Raum, warum sie gegen den von der Mehrheit des Gemeinderates getragenen Entwurf gestimmt hatten.

Fraktionsvorsitzender Klaus Oettinger stellte den Werdegang der Entscheidung vor: „In einem Vorgespräch zwischen mir und der Schulleitung steckte diese ihre Mindestanforderung von zwei zusätzlichen Klassenräumen und einem Differenzierungsraum ab. Es war der ausdrückliche Wunsch der Schulleitung, die derzeit als Klassenraum genutzten Fachräume wieder als solche nutzen zu können.“ Man sei sich klar, dass bei der angespannten Finanzlage nicht viel mehr gehe.

Für die Verwaltung und alle Gemeinderatsfraktionen war die Mensa schon aufgrund der kommenden gesetzlichen Verpflichtungen von vorneherein „gesetzt“. Auch sei die Mehrheit des Gemeinderats für die Integration des Jugendtreffs, da man sich hier Synergien erhofft. Die Stelle des Schulsozialarbeiters umfasse nur 50 Prozent für die Schule. Die anderen 50 Prozent stehe der Stelleninhaber als Leiter des Jugendtreffs zur Verfügung. „Es ist daher im Interesse aller, beide Aufgaben auch räumlich zu verzahnen und die damit unbefriedigende Situation des Jugendtreffs zu verbessern“, erklärt Oettinger. Damit hätte der Anbau zwei Stockwerke zuzüglich Keller gehabt.

In der Diskussion sei der Vorschlag aufgekommen, die Bücherei ebenfalls in die Schule zu holen. Im Gegensatz zu einer Mensa handle es sich hier um einen Wunsch, der für die FWV diskussionsbedürftig ist. Denn die Bücherei sei bereits mehrere Male umgezogen. „Jedes Mal wurde in eine neue Einrichtung investiert“, sagt Friedbert Blaschke. „Zuletzt vor dreizehn Jahren, als der Umzug ins Bürgerhaus durchgeführt wurde.“ Auch für Uschi Kirschner gibt es keinen Grund, warum die Bücherei umziehen müsse: Die zentrale und optimal geeignete Lage spräche derzeit für den Standort Bürgerhaus.

Deshalb hätten sich die Freien Wähler gegen die „große Lösung“ ausgesprochen, die Mehrkosten von 500 000 Euro, also zehn Prozent der aktuell geschätzten Baukosten von 5,5 Millionen Euro, verursacht. Da es aufgrund der steigenden Baupreise wohl nicht bei den geschätzten Kosten bleiben werde, die Haushaltslage aufgrund anderer Bau- und Sanierungsprojekte nicht besonders rosig aussehe, hätte die FWV so entschieden. Sowohl die Anforderungen der Schule und die gesetzlichen Vorgaben mit Blick auf die Mensa seien mit einer kleineren Maßnahme erfüllt – dieser hätten sie zugestimmt.

„In der Haushaltsdebatte müssen wir wieder Erbsen aussortieren, weil schon Kürbisse in der Tasche liegen“, sagt Klaus Oettinger. „Es gibt keine Notwendigkeit an dieser Stelle mehr Geld auszugeben. Gerade vor dem Hintergrund der hohen Investitionen in Kinderbetreuung und Schule muss man sich fragen, welche Investitionen für andere Altersgruppen noch gestemmt werden können, von der Infrastruktur der Gemeinde ganz zu schweigen.“ zg