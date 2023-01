Zu viele Ausfälle

Altlußheim. In der Schach-Verbandsrunde wurde am Sonntag der fünfte Spieltag ausgetragen. Aufgrund einiger personeller Ausfälle konnten die Teams des Schach- und Skatclubs Altlußheim nicht in Bestbesetzung antreten. In der Bereichsliga musste sich die erste Mannschaft beim SV Hockenheim III mit 3:5 Punkten geschlagen geben. Felix Feil, Murat Karipoglu und Alexander Pollmann gewannen ihre Partien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Kreisklasse B verlor die zweite Mannschaft beim SK Mannheim IV mit 1,5:3,5 Punkten. Hier gewann Hans Krauß und Sven Schnetter spielte remis. Immerhin holte die dritte Mannschaft in der Einsteigerklasse beim SK Neckarhausen II mit 3:3 Punkten zumindest ein Unentschieden. Marc Wilmers siegte zweimal und Ernst-Georg Steringer einmal. zg