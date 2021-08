Zurück am Brett

Altlußheim. Die Hängesaison 2019/2020 beendete der SSC Altlußheim am vergangenen Sonntag mit einem dritten Platz der ersten Mannschaft in der Bezirksklasse und einem dritten Platz der zweiten Mannschaft in der B-Klasse. Die dritte Mannschaft konnte in der Einsteigerklasse erste Erfahrungen sammeln.

Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren und man hofft, dass der Schachsport wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren kann. Die geltenden Bedingungen bezüglich Hygiene oder Testung werden selbstverständlich eingehalten.

Bürgerhaus wieder geöffnet

Die Figuren stehen bereit, dienstags wird beim Schachclub gespielt. © Oechsler

Bereits Anfang Juni gab die Gemeinde Altlußheim den Schachfreunden die Möglichkeit, im Bürgerhaus wieder an die Bretter zurückkehren zu können. Da zuvor aufgrund der Kontaktbeschränkungen lange Zeit nur Schach im Onlinemodus gespielt werden konnte, hat sich der Vorstand dazu entschieden, mit Ausnahme der Schülerabteilung, den kompletten Sommer durchzuspielen.

Neben den seit Jahren beliebten Vereinsturnieren im Blitz- und Schnellschach und auch in Langpartien werden in den eigentlichen Trainingseinheiten in der Trainingsgruppe eins mit Trainer Michael Eisenhauer die Feinheiten des Schachspiels wie Eröffnungen, Motive im Mittelspiel sowie das Endspiel bei den Aktiven vertieft, wobei das Vorausdenken und die visuelle Vorstellungskraft jedes Einzelnen ein wesentlicher Bestandteil ist.

An dieses Wissen und Können müssen die neuen und auch die etwas schwächeren Spieler erst herangeführt werden. Für talentierte Jugendliche, VHS-Schüler, die den Einsteigerkurs erfolgreich absolviert haben, Wiedereinsteiger, aber auch langjährige Aktive, die ihr Spiel gerne verbessern wollen, wird ab Dienstag, 10. August, 19 Uhr, eine Trainingsgruppe zwei eingeführt. Auch hier werden die Trainer Michael Eisenhauer und Rainer Molfenter die Lerninhalte so abstimmen, dass die Schere zwischen den Trainingsgruppen eins und zwei immer kleiner werden und bald der eine oder andere aus der Trainingsgruppe zwei den etablierten Aktiven Paroli bieten können soll.

Die Trainingsgruppe eins spielt jeden Dienstag ab 19.30 Uhr, die Trainingsgruppe zwei ab dem 10. August um 19 Uhr. Das Training der Schüler beginnt am Dienstag, 7. September, 16 Uhr. Der Ferienspaß findet am Samstag, 11. September, 14 Uhr, in der Grillhütte statt. zg