Zusammenhalt war mit Händen greifbar

Altlußheim. Nun war es soweit: Nach drei Jahren Vorbereitung, zwei Lockdowns und einer Abiturprüfung war endlich alles vorbei und damit ein Grund, die Abiturienten der Markus-Schule gebührend zu feiern und zu verabschieden.

In einem großen, eigens zu diesem Zweck auf der Schulwiese aufgestellten Festzelt, fand die Veranstaltung unter Einhaltung aller Corona-bedingten Hygienevorgaben und trotzdem im angemessen feierlichen Rahmen statt, was alle Beteiligten sichtlich freute.

Die 15 Abiturientinnen und Abiturienten des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums strahlten mit der Sonne um die Wette und das Rahmenprogramm mit Reden der Schulleitung, der Klassenlehrerin und der Klassensprecherin brachten die Besonderheiten der gemeinsamen Jahre, der großartigen Klassengemeinschaft, die Herausforderungen und schönen Momente noch einmal zum Ausdruck. Immer verbunden mit dem Wunsch, das Erreichte, Erlernte und Erlebte mitzunehmen, auf Gott zu vertrauen und auf dieser Basis neue Wege zu gehen. Eine kleine Klasse, eine besondere Zeit – der Zusammenhalt war beinahe mit Händen greifbar und spiegelte sich in vielen Teilen des Abends wider.

Alle haben bestanden

Alle Abiturientinnen und Abiturienten haben die Prüfungen bestanden und konnten so im zentralen Teil der Veranstaltung stolz ihr Zeugnis entgegennehmen. Den Preis für das beste Zeugnis erhielt Jason Heger, ebenso den Preis für besondere Leistungen im Profilfach Pädagogik und Psychologie. Der Sozialpreis der Gemeinde Altlußheim ging an Annika Orians, die sich in ihrer Rolle als Klassensprecherin, aber auch weit darüber hinaus, um die Klassengemeinschaft an der Schule verdient gemacht hat.

Eine besondere Zeit bringt einen besonderen Jahrgang hervor und so waren es sowohl lachende als auch weinende Augen, mit denen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und alle anderen am Schulleben Beteiligten an diesem Abend Erreichtes feierten, wehmütig zurückblickten, aber auch gespannt nach vorne blickten auf das, was noch kommt.

Freie Plätze in Eingangsklasse

Es gibt noch wenige freie Plätze in der Eingangsklasse des kommenden Schuljahres. Interesse an kleinen Klassen, guter Schulgemeinschaft und fundierter Ausbildung an einem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium? Dann schnell unter www.markus-schule.de informieren und anmelden. zg