Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf L560 in Altlußheim

Altlußheim. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der L560 kurz nach der Anschlussstelle Neulußheim-Süd sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bremsten zwei Mercedes-Fahrer aufgrund von stockendem Verkehr ab. Ein nachfolgender 40-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät, fuhr auf die beiden bremsenden Mercedes auf und schob diese aufeinander. Der Fahrer und die Beifahrerin des vom Lkw direkt getroffenen Mercedes verletzten sich leicht. Ein Mercedes musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 32.000 Euro. Die Fahrbahn wurde von der Feuerwehr gereinigt.

