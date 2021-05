2,5 Millionen Euro Zuschuss für Neubau des Sonnenschein-Horts

Brühl. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in seiner jüngsten Sitzung die Förderung von 136 kommunalen Projekten mit einem Bundeszuschuss von insgesamt 200 Millionen Euro im Rahmen des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dabei war auch unser Förderungsantrag ,Bildung4Kids'“, freute sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck und dankte den beiden Bundestagsabgeordneten Lothar Binding (SPD) und Olav Gutting (CDU), die ihn bei seinen Bemühungen um diesen Zuschuss bei ihren jeweiligen Haushaltssprechern Eckhardt Rehberg (CDU) und Martin Gerster (SPD) unterstützt hätten, sodass ein fraktionsübergreifender Beschluss zustande kam. Brühl erhält somit 2,5 Millionen Euro Zuschuss aus Berlin für den Ersatz-Neubau des Sonnenschein-Horts an der Schillerschule.

Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat hatte in dem Bundesprogramm im vergangenen Jahr einen Förderaufruf 2020 gestartet, auf den Städte und Gemeinden rund 1300 Interessenbekundungen eingereicht hatten, darunter auch auf Initiative ihres Bürgermeisters die Gemeinde Brühl. Die zu fördernden Projekte wurden auf Grundlage der vorliegenden Interessenbekundungen des Förderaufrufs 2020 beschlossen. Für die Projekte beginnt nun das eigentliche Antragsverfahren. Der beauftragte Projektträger Jülich hat den Anforderungskatalog für den umfangreichen Antrag bereits der Gemeinde zugeschickt.

„Für uns bietet sich erst dadurch die Möglichkeit, unser ,Kinderbildungszentrum Schillerschule' mit Krippe, Kindergarten, Grundschule mit Ganztagsbetreuung, Gemeindebücherei, Frei- und Hallenbad sowie dem angrenzenden Steffi-Graf-Park komplett auf den Bedarf unserer Gemeinde und die modernen Bildungs-Anforderungen von Bund und Land auszurichten“, fasste Bürgermeister Dr. Ralf Göck die Bedeutung dieser bislang höchsten finanziellen Einzel-Projektförderung in seiner jetzt 23-jährigen Amtszeit als Bürgermeister zusammen.