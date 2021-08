2,6 Promille am Steuer: Betrunkener mit Kindern und Freundin unterwegs

Brühl. Mit einem Alkoholpegel von 2,6 Promille ist am Dienstag in Brühl ein Mann am Steuer seines Autos erwischt worden. Besonders brisant: In dem Fahrzeug befanden sich neben seiner Lebensgefährtin auch zwei Kinder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 35-Jährige sei gegen 20.15 Uhr in der Mannheimer Landstraße unterwegs gewesen und zuvor in Haßloch losgefahren.

Bei der Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Skoda-Fahrer wahr und führten deshalb einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab letztlich einen Wert von 2,6 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme mit auf das Polizeirevier genommen werden sollte. Da sich dieser jedoch zunehmend aggressiv verhielt, mussten ihm die Polizisten Handschellen anlegen. Nachdem dem Betrunkenen eine Blutprobe entnommen wurde, durfte er gehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ebenso wird das Jugendamt wegen des verantwortungslosen Verhaltens über den Vorfall informiert.