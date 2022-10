40 Jahre Treue: Harald Vogel bei Wilfried Gredel Elektro

Brühl. In zahlreichen Handwerksbetrieben sind Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß tätig. Aufgrund seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit hat die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald nun Harald Vogel von der Wilfried Gredel Elektro GmbH mit einer Ehrenurkunde und der Treuemedaille geehrt.

Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz unverändert in der Ketscher Straße 11. 1982 – also vor 40 Jahren – ist Harald Vogel in die Firma eingetreten und hat sie seitdem nicht mehr verlassen. Seine Ausbildung schloss er allerdings vorher in der Firma Elektro Rohr in Ketsch ab. „Es ist eine Seltenheit, so lange einer Firma die Treue zu halten“, meint Gudrun Gredel anerkennend – sie ist im Büro tätig und Ehefrau von Wilfried Gredel. Vogel arbeite hauptsächlich im Kundendienstbereich und sei bei seinen Kunden sehr beliebt. „Seine sorgfältige, gewissenhafte Arbeit sind mit seiner jahrelangen Erfahrung im handwerklichen Bereich beeindruckend.“ Ihr Mitarbeiter habe sich stets weitergebildet und „hineingearbeitet, denn gerade die Technologiefortschritte haben sich in den vergangenen 40 Jahren rasant gewandelt“. Zudem hat Harald Vogel zusammen mit Wilfried Gredel mittlerweile insgesamt 30 Lehrlinge ausgebildet.

Die Übergabe der Ehrenurkunde wurde bei einer kleinen Feier von Christoph Gredel, Sohn von Wilfried Gredel und seit zwölf Jahren Unternehmenschef, überreicht. Vogel erhielt bei dieser Feier die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterschrieben, zusammen mit einer Verleihungsurkunde vom Fachverband Elektro- und Informationstechnik, eine Treuemedaille des Rhein-Neckar-Kreises sowie eine private Ehrung „seiner“ Firma.