40 Tage keinen Kontakt

Derjenige, liebe Kinder, der zurzeit aus bestimmten Regionen kommt, in denen eine besonders ansteckende Variante von Corona vorherrscht, der muss sich in Quarantäne begeben. Wer sich so verhalten muss, der darf nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Quarantäne bedeutet nämlich, dass man keinen anderen Menschen treffen darf, sondern sich von allen fernhalten muss. Das ist wichtig, wenn man eine schwere ansteckende Krankheit hat oder wenn vermutet wird, dass man sie haben könnte. Schließlich soll man niemand anderen anstecken. Da habe ich mich gefragt, wo dieser wirklich komplizierte Begriff eigentlich herkommt. Also bin ich in die Gemeindebücherei gegangen und habe mal ein paar alte Schmöker durchgeblättert. Da stand, es komme aus der Zeit vor 700 Jahren, als die Pest umging. Das war eine tödliche Krankheit, mit der sich niemand anstecken wollte. In Venedig – in dieser italienischen Stadt kamen damals Händler aus aller Welt zusammen – war man da besonders vorsichtig. So kam man auf die Idee, dass Schiffe 40 Tage lang einige Kilometer vor der Küste ankern mussten, bevor die Menschen an Land durften. Man wusste nämlich, dass für jemanden, der Kontakt zu einem Pestkranken hatte, nach 40 Tagen keine Gefahr mehr bestand, dass er auch erkrankt oder andere ansteckt. Und weil die Zahl 40 im Italienischen „quaranta“ heißt und im Französischen, was damals viel gesprochen wurde, „quarante“, hat sich aus dieser Schutzmaßnahme der 40 Tage das Wort „Quarantäne“ entwickelt. Bei Corona dauert die Quarantäne allerdings keine 40 Tage, da gilt man bereits nach 14 Tagen als nicht mehr ansteckend, aber der Name ist geblieben.

