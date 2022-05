510 Dienststunden gegen die Pandemie

Brühl. Das Jahr 2021 stand auch beim Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Brühl im Zeichen der Corona-Pandemie – Investitionen und Ersatzbeschaffungen, laufende Kosten und steigende Preise für Energien und Materialien seien Einnahmeverlusten durch fehlende Sanitätsdienste gegenüber gestanden, hieß es bei der Hauptversammlung. Feste Bestandteile des Terminkalenders fielen dem Virus zum Opfer.

So habe sich auch dass Jahresergebnis des Kassiers Matthias Megerle erklären lassen, der in seinen Zahlen auch die pandemiebedingten Veränderungen klar hervorhob. Kassenprüferin Dagmar Fritz bestätigte eine ordnungsgemäße Verbuchung aller Ein- und Ausgaben, sodass eine einstimmige Entlastung des Vorstands erfolgte.

Die Geehrten 55 Jahre Mitgliedschaft: Werner Weidner. 35 Jahre: Michael Bartonek. 30 Jahre: Miriam Eckhof. 15 Jahre: Sigrund Suhr, Horst Suhr. 10 Jahre: Lukas Tatai, Paul Schmiedl, Matthias Grimm, Xenia Rödlingshöfer. zg

Die Pandemie brachte indes auch neue Aufgaben. Zu Beginn des Jahres setzte das DRK die begonnene Arbeit im Kampf gegen die Pandemie fort und konnte mit den Mobilen Impfteams, der begleiteten Testungen von Schülern an Rohrhof- und Schillerschule, der Einweisung von Lehrkräften in Mannheim durch die Unterstützung der kommunalen Impftermine in Brühl mit 510 Dienststunden – von insgesamt 4015 geleisteten Dienststunden – wertvolle Arbeit leisten.

Wieder Blutspendeaktion

Im Juli durfte das DRK wieder mit den monatlichen Blutspendeaktionen in Kooperation mit dem SV Rohrhof starten. Als DRK-Ortsverein Brühl sei man der Gemeinde und den Bürgern verpflichtet, auch hier in Notlagen zur Seite zu stehen. Hierfür sei unter Federführung von Vanessa Freund und Markus Haas das Konzept der Einsatzgruppe „Betreuung Akut“ überarbeitet worden.

Auch das Jugend Rot Kreuz (JRK) hatte einen erschwerten Start in das Jahr 2021, so Jugendleiter Matthias Grimm. Es habe sich ein Rückschritt der Mitgliederzahlen gezeigt, sodass aktuell nur noch acht Jugendliche im Alter von zwölf bis 21 Jahren übriggeblieben seien. Grimm werde aus beruflichen Gründen sein Amt als Jugendleiter zum Ende des Jahres abgeben. Die Suche nach einem Nachfolger habe bereits begonnen.

Als im Oktober neu gewählter Vorsitzender bedankte sich Michael Bartonek bei seiner langjährigen Vorgängerin Dagmar Fritz für die gute Einarbeitung und Übergabe sowie die fortwährende Unterstützung in den Bereichen Blutspende und Hausverwaltung. Ein schöner Punkt des Abends bestand aus den Ehrungen, auf welche sich Michael Bartonek ganz besonders freute und seinen besonderen Dank aussprach.

Auch Vizepräsident Tobias Locher, welcher die Ehrungen gemeinsam mit der Vorstandschaft durchführte, dankte für das Engagement, es sei nicht selbstverständlich, dass man so lange dabei sei und für viele Aufgaben und Aktivitäten auch seinen Urlaub opfere. Einen großen Dank hatte er hier aber auch an die Familien, welche das Ganze mittragen und Rückhalt geben würden.

Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Leistungen im abgelaufenen Jahr 2021 erhielten den Ehrenamtspass der Gemeinde Brühl Melanie Henrych, Nina Mergenthaler, Lara Mergenthaler und David Haas. Und mit den Aussichten auf einen diesjährigen Ausflug sowie auf einige geplante Großveranstaltungen wurde die Versammlung des DRK Ortsvereins Brühl geschlossen. zg/me