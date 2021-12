54-Jährige beachtet die Vorfahrt nicht

Brühl. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr an der Kreuzung Albert-Bassermann-Straße und Rennerswald. Eine 54-Jährige Nissan-Fahrerin befuhr nach Polizeiangaben die Albert-Bassermann-Straße in Fahrtrichtung Real-Markt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei übersah sie nach Erkenntnissen der ermittelnden Beamten an dieser Kreuzung einen 61-Jährigen Opel-Fahrer, der laut Polizei vorfahrtsberechtigt in Fahrtrichtung der Straße Traumannswald unterwegs war.

Beide Autos kollidierten nach Plizeiinformationen miteinander. Verletzt wurde zwar niemand, der Sachschaden liegt allerdings bei rund 10 000 Euro, heißt es im Polizeibericht. ras/zg