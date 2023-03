90 Jahre und kein bisschen alt

Brühl. Der Wassersportverein Brühl (WSV) feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Die Generalversammlung stand daher auch unter dem Zeichen des eindrucksvollen Jubiläums.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Roland Schäfer begrüßte die Mitglieder sowie auch Vertreter der Gemeinde und der IG Vereine im bis auf den letzten Platz gefüllten Bootshaus. Zum 90-Jahre-Jubiläum gab er zunächst einen Überblick über die Geschichte des rührigen Vereins, die er direkt mit den Verdiensten von Gudrun Gredel verknüpfte, die nach 33 Jahren als stellvertretende Vorsitzende ihr Amt nun abgab.

Weitere Mitglieder

Die Geehrten Jahreswertung 2021/2022 Frauen: 1. Platz: Rosemarie Weber (2345 Kilometer) 2. Platz: Evgenia Hawlisch (924 Kilometer) und 3. Platz: Gabriele Joly (852 Kilometer). Männer: 1. Platz: Kurt Weber (2345 Kilometer) 2. Platz: Friedbert Weber (976 Kilometer) und 3. Platz: Martin Hawlisch (929 Kilometer). Sportlerehrung Gold: Melanie Kupka, Silber: Helmut Ding. Ehrung von Kanu Baden-Württemberg zur Verabschiedung als 2. Vorstand mit Goldener Ehrennadel: Gudrun Gredel. 60 Jahre Mitgliedschaft: Dieter Schwab. 40 Jahre: Dieter und Thomas Kasteel, Maria und Dieter Friedemann. ms

Im vergangenen Jahr sei das Vereinsleben nach der Corona-Pandemie wieder angelaufen und „es konnte eine erfreuliche Zahl an neuen Mitgliedern gewonnen werden“, schreibt der WSV in seiner Pressemitteilung zur Versammlung. Zudem wurden einige Modernisierungen umgesetzt: „Die Garage mit dem Getränkeausschank wurde renoviert, neue Spinde mit Münzschließfach, ein neues Vereinszweierkajak sowie ein energiesparender Gefrierschrank wurden angeschafft“, berichtet der Verein. Neue Fahrradständer seien zudem in Planung.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel VdH Hundefreunde Rohrhof finden keinen Vorsitzenden Mehr erfahren

Roland Schäfer lobte außerdem die gute Zusammenarbeit auf Verbandsebene. In diesem Jahr wird es erstmals ein Workshop-Programm mit verschiedenen Schwerpunkten geben. Von der Vermittlung von Paddel-Basiswissen über Retten und Bergen sowie Langboottechnik bis hin zu verschiedenen Workshops für Wildwasserpaddeln soll es für alle interessieren Mitglieder ein vielfältiges Angebot geben, führte er aus.

Kassiererin Christl Fritz gab detaillierte Informationen über das Vermögen des Vereins. Der WSV stehe finanziell auf sehr guten Füßen, schreiben die Verantwortlichen. Dies sei unter anderem auch Zuschüssen sowie Spenden zu verdanken.

Wanderwart Andreas Krupp berichtete von den sportlichen Aktivitäten der Mitglieder. In der Saison 2021/22 wurden 28 174 Kilometer gepaddelt. Er gab einen Rückblick über die Fahrten im vergangenen Jahr, die gut angenommen wurden. Auch in dieser Saison steht wieder viel auf dem Programm, das online unter www.wsv-bruehl.de eingesehen werden kann.

Jugendwart Markus Brand stellte die Aktivitäten der vergangenen Monate vor. So hatte zum ersten Mal eine Fahrt der WSV-Familie nach Neckargerach stattgefunden. „In diesem Jahr werden auch wieder zahlreiche Aktionen und Angebote stattfinden“, so Brand. Er hoffe, dass sich die Anzahl der teilnehmenden Familien verbessert, da hier sehr viel Aufwand und Mühe in die Vorbereitungen investiert würden.

Verein will wieder aktiver werden

Frauenwartin Gudrun Gredel berichtete anschließend über die geselligen Unternehmungen der Frauen des Vereins. 2022 hätten, dem Abklingen der Corona-Pandemie bedingt, wieder mehr Veranstaltungen als im Vorjahr stattfinden können.

Hallenwart Kurt Ding zeigte sich erfreut über die große Teilnehmerzahl während der Arbeitseinsätze. „Auch die aufwendige Renovierung der Garage konnte aufgrund der Helfer gut bewältigt werden“, dankt der Verein in diesem Zusammenhang.

Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte durch Ehrenmitglied Heinz Spie und erfolgte einstimmig. Durch den Rücktritt von Gudrun Gredel als stellvertretende Vorsitzende wurde eine Neuwahl erforderlich. Der bisherige Beisitzer Jochen Reifenberg erklärte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und wurde einstimmig zum Stellvertreter Schäfers gewählt. Der dadurch freigewordene Posten des Beisitzers wurde durch Andreas Frickinger besetzt. Roland Schäfer begrüßte die neu gewählten Vorstandsmitglieder und betonte, er freue sich auf die Zusammenarbeit. Da Gudrun Gredel den Posten als Frauenwartin beibehält, vergrößert sich die Vorstandschaft auf ein Dutzend Personen.

Zum Abschluss der Versammlung gratulierten Bürgermeister Dr. Ralf Göck sowie Wolfram Gothe und Bianca Mückenmüller als Vertreter der IG Vereine zum 90. Vereinsgeburtstag des Wassersportvereins, bevor die Feierlichkeiten mit Speis und Trank in den geselligen Teil übergingen ms