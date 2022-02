923 Hunde sorgen in Brühl für Einnahmen von rund 95.000 Euro

Dass es eine sehr alte Steuer ist, zeigt sich tief im Archiv der Gemeinde. So ist aktenkundig, dass von den damals eigenständigen Rohrhofern seit 1811 die Hundesteuer an die Gemeindeverwaltung Brühl gezahlt wurde, weil der Hof keine eigene Gemeindekasse hatte. Und genau damit wurde argumentiert, als „seine Königliche Hoheit der Großherzog in allerhöchster Staatsministerialentschließung“ 1878

...