Ab Mai wird die Brühler Görngasse aufgegraben

Brühl. Der klimafreundliche Ausbau der Fernwärme in der Gemeinde Brühl als Baustein der Wärmewende geht weiter. Mit Bauarbeiten von Mai bis August diesen Jahres inklusive der neuen Asphaltierung der Görngasse nach nach Abschluss der Rohrleitungsarbeiten will die MVV als Bauträgerin nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen.

Die Fernwärme von MVV für Mannheim und die Region stamme heute schon zu rund 30 Prozent aus klimafreundlichen Energiequellen. Das Energieunternehmen macht im Rahmen seines „Mannheimer Modells“ die Fernwärme Schritt für Schritt grüner. In der Brühler Görn-gasse haben jetzt weitere Hauseigentümer die Möglichkeit, auf Fernwärme umzusteigen und eine Kompakthausstation sowie einen Hausanschluss in ihrem Haus installieren zu lassen, so die MVV-Mitteilung.

Gleichzeitig erneuert die MVV die bestehenden Trinkwasserverteilleitungen und verlegt Wasserhausanschlüsse. Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Aufgrund der Sperrung jeweils eines Bauabschnitts ist die Straße nur von der anderen Seite aus befahrbar. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Im Anschluss an die Rohrleitungsarbeiten wird die Görngasse dann noch komplett asphaltiert, sodass sie sich im neuen Gewand präsentiert. Die Maßnahme beginnt Anfang Mai und wird voraussichtlich Ende August bereits abgeschlossen.

Werktags ist der aktuell bearbeitete Bauabschnitt in der Zeit von 7 bis 16 Uhr nicht befahrbar. Nach Feierabend bis zum darauffolgenden Morgen um 7 Uhr sind die Bereiche jedoch halbseitig geöffnet. Eine Fahrspur steht dann für Individualverkehr zur Verfügung, sofern dies der Bauablauf zulässt. Baubedingt müssen die Parkplätze im jeweiligen Bauabschnitt entfallen. Ausweichparkplätze stehen in der Ketscher Straße zur Verfügung. Die Befahrung der Grundstückseinfahrten ist möglich, bei Bedarf über Stahlplatten. Die Müllabfuhr ist während der Bauzeit sichergestellt. Mit dem Rad ist die Görngasse tagsüber nicht durchgehend befahrbar. Der Fußweg ist im Baustellenbereich passierbar. Das Unternehmen bittet um Verständnis für die Bauarbeiten.

Laut MVV-Mitteilung haben Hauseigentümer in der Görngasse jetzt noch die Möglichkeit, ihre Immobilie an das MVV-Fernwärme-netz anschließen zu lassen. Interessierte können sich bei Fragen zu einem Hausanschluss telefonisch beim MVV-Fernwärme-Team melden unter Telefon 0621/2 90 17 77 oder per E-Mail an: hausanschlussvertrieb@mvv.de. zg