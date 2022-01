Abgeben im Kompostlager: Christbaumaktion unter geänderten Bedingungen

Brühl. Die örtliche CDU bietet am Samstag, 8. Januar, an, Christbäume gegen eine Spende zu entsorgen. Die gesammelten Spenden werden den Kindergärten in der Gemeinde zugutekommen. „Wir freuen uns, Sie unter Einhaltung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg am Kompostlager im Inselweg in Brühl von 9 bis 15 Uhr zu treffen und Ihren Christbaum entgegenzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Wie gewohnt sei die Ausstellung einer Spendenquittung möglich. Darüber hinaus können die Baum-Abgebenden unter Angabe ihres Namens und der Anschrift auf das CDU-Konto spenden. zg

Info: Die IBAN des CDU-Spendenkontos bei der Sparkasse Heidelberg lautet DE84 6725 0020 0021 0012 28.