Abrisse und Neubauten

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Technik und Umwelt findet am Montag, 6. Dezember, um 18.30 Uhr im Rathaus statt.

Auf der Tagesordnung steht zunächst der Anbau an ein Einfamilienhaus und der Bau einer Gaube, eines Schuppens mit Fahrradraum und Abbruch der Bestandsgarage, Baugrundstück im Alten Bäumelweg. Dann geht es weiter mit dem Abbruch eines Walmdachs sowie dem Neubau eines Satteldachs mit Dachgauben und Änderung der inneren Raumaufteilung und Fenster in der Bismarckstraße. Zudem geht es um den Neubau eines Dreifamilienhauses nach Abbruch von Garagen und einem Schuppen in der Schulstraße. Die Gaststätte „Altes Kaffeehaus“ möchte eine Sommerterrasse mit Überdachung errichten. Zudem soll ein Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage im Luftschiffring einen Altbau ersetzen. Schließlich geht es um Tischlerarbeiten in der Kita Sonnenschein.