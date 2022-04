Achtjähriges Kind wird von fremdem Mann angesprochen

Brühl. Ein besorgter Vater eines achtjährigen Kinder hat am Donnerstag gegen 13.15 Uhr die Polizei verständigt, nachdem dieses nach Hause gekommen war und von einem Fremden berichtet hatte, der es in der Kirchenstraße - zwischen der Jahnstraße und der Straße "Im Merkelgrund" - angesprochen hatte. Das Kind reagierte laut Angaben der Polizei daraufhin vorbildlich, ging sofort nach Hause und erzählte umgehend seinen Eltern was passiert war. Der Mann lief wiederum in Richtung Jahnstraße davon.

Die Hintergründe des Ansprechens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegen keine Hinweise vor, dass es sich um eine Vorbereitungshandlung zur Begehung einer Straftat gehandelt hat.

Der Gesuchten wird als männlich und etwa 65 Jahre alt beschrieben und soll eine blaue Jacke mit auffällig weißen Streifen und eine blaue Hose getragen haben. Vermutlich ist er Raucher.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem gesuchten Mann machen können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon 0621/174 4444 zu melden.

