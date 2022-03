Seit knapp sieben Jahren lebt Familie Nazari nun schon in Deutschland. Zahra und Golahmad mit ihren drei Kindern Amir (22), Masuma (21) und Mahdi (15) stammen ursprünglich aus Masar-e Scharif in Afghanistan. Sie sahen damals keinen anderen Ausweg mehr, als ihre Heimat zu verlassen. Ein Streit mit einem mächtigen Mann vor Ort, so der Vater, habe ihm und seiner Familie keine andere Wahl

...