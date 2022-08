Aktionen für die Festbühne

Brühl. Sie ist ein gutes Stück geselliger Brauchtumspflege – die Brühler Straßenkerwe. Nach den Einschränkungen der vergangenen Jahre soll sie nun wieder gefeiert werden. Als Termin für das große Volksfest im Herzen der Gemeinde ist Samstag, 1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober, im Kalender eingetragen.

„Gerne würden wir wieder Vereine auf der Bühne präsentieren, die sich und ihr Tun nach der Pandemie der Öffentlichkeit vorstellen“, sagt Jochen Ungerer, im Rathaus unter anderem für die Veranstaltungen in der Gemeinde zuständig.

Und so ruft er alle Vereine auf, die Interesse daran haben, das Bühnenprogramm der Straßenkerwe mit ihren Auftritten zu bereichern, sich bis Mittwoch, 31. August, bei ihm zu melden. Am Sonntag, 2. Oktober, und am Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, soll das Bühnenprogramm auf der Festmeile jeweils gegen 11.30 Uhr beginnen und geht dann bis gegen 17 Uhr.

„Ein tolles Bühnenprogramm auf der Brühler Straßenkerwe, welches durch Vereine gestaltet wird, wäre sicherlich ein gutes Zeichen und sehr gute Werbung für die örtliche Vereinswelt“, ist Ungerer überzeugt. ras

Info: Informationen bei Jochen Ungerer, Telefon 06202/200332.