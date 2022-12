Alarmierung funktioniert

Brühl. „Die Investitionen haben sich gelohnt“, erklärt Bürgermeister Dr. Ralf Göck als Bilanz des bundesweiten Probealarms am Donnerstag. Die vier neuen Sirenen auf dem Rathaus, auf dem Feuerwehrgerätehaus, auf dem Bauhof und auf der Außenstelle der Schillerschule in Rohrhof seien, so berichteten seine Mitarbeiter, im gesamten Ortsgebiet zu hören gewesen.

Einzig im Bereich nahe des Rheins habe man die Brühler Sirenen nicht mehr so laut gehört, dafür aber die von den linksrheinischen Orten und aus Mannheim. „Wir können also eine flächendeckende Abdeckung der Alarmierung feststellen“, so der Rathauschef,

Ein eindeutig positives Votum gab Ungerer bei der Handy-Alarmierung, die bei der Premiere in Brühl hervorragend geklappt habe. ras