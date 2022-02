Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kommunikation - Die in Brühl lebende Emma Form arbeitet in den 1950er Jahren in der Telefonvermittlung / Mit ihrer Flucht in den Westen endet ihre Tätigkeit dort Als „Fräulein Bernburg“ zog sie die Strippen

So sah es aus, wenn Emma Form eine Verbindung zwischen zwei Gesprächspartnern steckte. Das Bild zeigt allerdings nicht die heute in Brühl lebende Form, sondern wurde in Stuttgart aufgenommen. © Museum für Kommunikation Frankfurt