„Als Glaubende dürfen wir Gottes Hand ergreifen“

Brühl/Ketsch. Noch immer bestimmt die Pandemie unseren Alltag. Aus diesem Grund musste auch der geplante Vortrag von Diakon Heiko Wunderling bei der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof in der Michaelskirche ausfallen. Doch was nicht bei einer „realen“ Zusammenkunft möglich war, liegt nun, dank dem Einsatz von Heiko Wunderling, in gedruckter Form in den Kirchen zur Mitnahme bereit und konnte an alle Mitglieder ausgeteilt werden.

„Hilft der Glaube in der Krise? Erleichtert Gottvertrauen den Umgang mit dem Ungewohnten?“ Der Diakon ging diesen Fragen mit ganz banalen persönlichen Ereignissen nach, zum Beispiel der ersten Fahrt ohne Fahrlehrer oder der ersten Beerdigung, die er abhalten musste. Er definierte Krise als eine „schwierige Lage, eine kritische Situation – eine Zeit mit Höhe- und Wendepunkt, die eine Entscheidung erfordert.“ Und genau an diesem Punkt stehen auch wir zur Zeit. Die Pandemie hat unser „normales“ Leben gewaltig durcheinander gewirbelt, nichts ist mehr so, wie wir es davor gewohnt waren.

„Als Glaubende dürfen wir die Hand Gottes ergreifen, um uns von ihm durch die Krisen unseres Lebens führen zu lassen“, so lautete eine tröstliche Formulierung von Diakon Wunderling. Es lösen sich dadurch nicht alle Probleme und Sorgen in Luft auf, die Botschaft des Glaubens hat den Endpunkt einer Krise im Blick, das hoffnungsvolle Licht am Ende des Tunnels. Lebendiger Glaube ist nicht einfach zu leben und es bedarf vielleicht auch einem lebenslangen Einüben der Glaubenshaltung, dass Gott uns durch alle Krisen hindurch zum Guten führt. Wunderling brachte hier den unerschütterlichen Glauben von Dietrich Bonhoeffer ins Spiel, der trotz seines nahenden Todes durch die Gestapo noch die bekannten Zeilen verfasst hat: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Diese Zuversicht und diese Gottvertrauen wünsche Wunderling jedem. „Gehen wir als Gemeinschaft der Glaubenden so den Weg gemeinsam. Auch wenn wir uns aktuell nicht in Präsenz treffen können. Wir sind und bleiben miteinander und mit Gott verbunden“, lauteten seine abschließenden Worte unter einen bereichernden Vortrag in einer etwas anderen Form als geplant. fr

