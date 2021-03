Brühl. Mit einem Fundstück von 1957 geht die Zeitreise unserer Serie zum Jubiläum „800 Jahre Brühl“ zurück. Damals veröffentlichte der Apotheker Otto Knauss in den Kurpfälzer Heimatblättern einen aktuellen Bericht „Strukturwandlung der Gemeinde Brühl-Rohrhof“, der inzwischen auch einen gutes Stück Heimatgeschichte ist. Der Autor bedauerte in diesem Text, dass es in der Kommune eine rückläufige Entwicklung der Landwirtschaft gebe, der bereits 20 Jahre zuvor begonnen habe. „Das Ausmaß der bereits brach liegenden Flächen vergrößert sich von Jahr zu Jahr und erstreckt sich bereits auf Böden bester Qualität.“ Die Kultivierung dieses Landes lasse, so der Autor, viel zu wünschen übrig.

Und Knauss macht auch gleich die Ursache für dieses Bauernsterben aus. Sie liege „in der unsgesunden Agrarstruktur, wie sie in Gebieten mit der Erbsitte der Realteilung in Erscheinung treten“, also dass der Landbesitz unter den Erbberechtigten zu gleichmäßig aufgeteilt wird, und „andererseits in der eigenartig geformten und zersplitterten Gemarkung“. Aber auch die Nähe zur „Großstadt Mannheim“ wirkte sich bis 1957 aus, denn der würde die Menschen von den Feldern in die Industrie ziehen.

Fast 700 Einwohner

Damals zählte Brühl 5295 Einwohner, Rohrhof 1675. Damit war der Ort von der Bevölkerungszahl her weniger als halb so groß wie heute. Und, so vermerkt Knauss weiter, gut ein Sechstel der Menschen zählte zur Gruppe der Heimatvertriebenen. Von den insgesamt fast 7000 Einwohnern waren laut Knauss in diesem Berichtsjahr gut 3000 Menschen auswärts in Lohn und Brot. „Im Ort selbst beschäftigen zwei Ziegeleien je 50 Personen, die Firma Schütte-Lanz, Sperrholzfertigung 400 Personen, das Baugeschäft Langlotz 200 Personen und das Baugeschäft Ganz 20 Personen.“

Landwirtschaft wird weniger

Dem stand der immer kleiner werdende Teil der Bauern gegenüber. 1957 waren laut der Statistik in dieser Publikation „nur noch 15 landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe, dazu kommen 137 Nebenerwerbsbetriebe. Heute zählt dieser Sektor auf Brühler Gemarkung nur noch zwei Höfe.

Knauss schlüsselt im Weiteren die genaue landwirtschaftliche Nutzung der rund 794 Hektar Agrarflächen auf. Den Löwenanteil nahm dabei das Ackerland mit fast 80 Porzent ein. Dazu kamen 88,5 Hektar Wiesen, rund neun Hektar Weiden – der Ort war offensichtlich noch nie mit viel Nutztierhaltung gesegnet – und solche Exoten wie Flächen für Korbweiden und Obstanlagen.

Doch zurück zur Viehhaltung in der Hufeisengemeinde. Da weist Knauss für des Jubiläumsjahr 31 Pferde, 103 Rinder, 340 Schweine, 168 Schafe, 101 Ziegen, 5204 Hühner, 94 Gänse, 127 Enten, 119 Truthühner und 88 Bienenvölker aus – eine aus heutiger Sicht ungeheuer große Zahl, die aber Knauss zumindest verbal in tiefe Trauer stürzen lässt.

Allmend wird aufgelöst

Und auch kleinstbäuerliche Strukturen fielen damals einer Veränderung zum Opfer, denn das Allmend, also Gemeinschaftsbesitz abseits der parzellierten landwirtschaftlichen Nutzfläche, wurde 1957 in freies Gemeindevermögen umgewandelt. Eine Nutzung wie zuvor war damit nicht mehr möglich, doch erhielten noch vorhandene Nutznießer der Allmendflächen – immerhin über 16 Hektar – bis zum Lebensende eine jährliche Entschädigung von 15 Mark je 16 Ar. ras