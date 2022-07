Alte Räder neu gemacht

Brühl. Nach Aufstellung des „Rot-Runners“, dem mit Pflanzkorb versehenen rot lackiertem Fahrrad am Ende der Omessonstraße folgte nun das zweite bepflanzte Rad als Wegweiser zu dieser besonderen Fahrradwerkstatt.

Am Schrankenbuckeen stehen jetzt der gelb lackierte „Gelb-Runner“ mit Hinweisschild zur Werkstatt. Bepflanzt sind sie hinten und vorne mit Dachwurz und Mauerpfeffer, der die aktull teilweise herrschende Trockenheit überstehen soll. Auch am „Rot-Runner“ wurde die Bepflanzung auf Fetthennengewächse umgestellt. Projektleiter Klaus Triebskorn meint: „Oft werden wir von der Fahrradwerkstatt nicht gefunden, weil trotz Beschreibung der Weg dort hin kompliziert ist. Jetzt ist die Richtung aber augenscheinlich zu erkennen“, freut sich Triebskorn.

Seit 2016 arbeiten Ehrenamtliche für die Versorgung Bedürftiger mit verkehrstauglichen Fahrrädern. Die Werkstatt im Keller des Pavillons richtet gespendete Räder – darunter Damen-, Herren-, Jugend- und Kinderräder sowie Montainbikes – wieder verkehrstauglich her, um sie gegen eine Spende abzugeben.

Das Resultat der bisherigen Tätigkeit kann sich jedenfalls sehen lassen, sind sich auch Hermann Scheuler aus dem Team sowie sein Sohn Steffen einig. 235 Räder wurde bisher von der Fahrradwerkstatt fertigggestellt, über 200 davon an Bedürftige abgegeben. Außerdem wurden 28 alte Fahrräder wieder hergerichtet und an eine Schule in das vom Hochwasser betroffene Ahrweiler im vergangenen Herbst überbrachte. kt