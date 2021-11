Alte Trafostation in Brühl wird zu einem Spielturm

Brühl. Aus Kinderträumen wird Realität. Dieser unscheinbare Turm hatte lange Zeit für die Menschen in Brühl eine wichtige Bedeutung – auch wenn sie das oftmals nicht erkannten. Von dort aus wurde der Strom an die umliegenden Haushalte verteilt. Zu ihm führte ein Hauptkabel, von ihm weg die für haushaltsübliche Stromwerte reduzierten Kabel, die sich via Dachreiter von Haus zu Haus schwangen – tempi passati.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verbunden waren Umspannanlage mit oberirdischen Leitungen, die seit einiger Zeit allerdings inzwischen im Ort flächendeckend unterirdisch verlaufen. Das erhöht die Versorgungssicherheit. Der Grund für die Umstellung: Erdkabel sind beispielsweise bei Sturm, Gewitter, Hagel und starken Schneefällen viel weniger störanfällig als Freileitungen.

Schalter ist umgelegt

Derzeit wird aus dem alten Stromtürmchen beim Mittleren Schulhaus ein Spieleparadies für die Kinder. Bis Ende Januar wollen alle Beteiligten mit den Umbauarbeiten fertig sein. © strauch

Zurückgeblieben sind die zentralen Türmchen im Ortsbild. Was passiert mit ihnen, nachdem der Schalter auf Null gestellt wurde? Die Mehrzahl wurde abgerissen, doch andere sollen eine neue Nutzung erfahren, die zugleich an die alte erinnert. Beim Mittleren Schulhaus war man sich im Gemeinderat schnell einig, ihn für eine sinnvolle Nutzung irgendwie als Bewegungselement ins Kinderbetreuungskonzept rund um die Jahnschule, also auch dem Hort, einzubinden – inzwischen haben die Holzbauarbeiten durch die Werkstatt Spielräume aus Heidelberg begonnen.

Eine erste Kostenschätzung für eine solche Umwidmung belief sich auf 106 000 Euro. Zusätzlich sei mit Kosten von 15 000 Euro für eine Stahltreppe als Rettungsweg sowie von rund 10 000 Euro für die Elektrifizierung des Gebäudes zu rechnen, bilanzierte die Verwaltung damals. Und auch heute noch steht für Bauamtsleiter Reiner Haas dieser monetäre Aufwand fest: „Unter dem Strich wird die Umsetzung der Pläne 135 000 Euro kosten.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach langwierigen Prüfungen entstand nach und nach ein Konzept für diesen Spielturm, in dem die Kinder in verschiedenen Schwierigkeitsstufen die Bewegungslandschaft im historischen Raum erkunden und Selbsterfahrungen sammeln können.

Was in der Planung mit viel Fantasie ersonnen wurde, setzen die Landschaftsgärtner, Schreiner und Zimmermänner, Metallbauer und Bildhauer von der Heidelberger Werkstatt Spielräume nun auf dem Pausenhof beim Alten und Mittleren Schulhaus aktuell liebevoll und mit großem Engagement um. Es soll ein Ort der echten Begegnung mit anderen Menschen und in einer Umwelt, die sinnliche Reize, Herausforderungen und Erlebnismöglichkeiten geboten werden.

Der Innenraum kann bis in eine Höhe von sechs Metern bespielt werden. Über ein hölzernes Ebenensystem mit unterschiedlichen Aufgangshöhen und Aufgangselementen könnten die Kinder demnach nach oben gelangen. Auf den verschiedenen Ebenen haben die Kinder die Möglichkeit, sich alleine oder in Gruppen zurückzuziehen, ohne komplett abgeschirmt zu sein. Durch die verschiedensten nah beieinanderliegenden Übergänge zwischen Klettermöglichkeiten und Ebenen werden die motorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert. Der Aufstieg im Innern soll sich wie eine Spirale mit verschiedenen Querverbindungen nach oben winden.

Seilkonstruktionen und Holzwege

Das Konzept des Spielturmes sieht unterschiedliche Auf- und Abstiegsmöglichkeiten rund um das turmartige Gebäude vor. Da gibt es Seilkonstruktionen und Holzwege, die mehr oder weniger Akrobatik von den Kindern verlangen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Kletterstruktur vor dem Gebäude wird die Schüler aus dem Turm hinausführen. Eine weitere besondere Ausweichmöglichkeit bestehe in dem Gitternetztunnel, der die Klettermaxen von der obersten Ebene wieder auf die Zwischenebene führen wird. „Bei aller Individualität, Kreativität und Ästhetik sind Sicherheit und Qualität ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Spielräume“, betont ein Sprecher des ausführenden Unternehmens.

Und auch die Probleme mit den direkten Nachbarn, die befürchteten, dass die Kinder beim Herumtollen direkt in ihre Fenster schauen können, sieht Haas als geklärt an. Dabei geht es um eine Stahltreppe auf der – von der Kirchenstraße aus gesehen – Rückseite des Turms. Diese eigentlich offen konzipierte Stahlkonstruktion wird nun so mit Holz ummantelt, dass keine ungewünschten Blicke aufs beziehungsweise ins Nachbarhaus gelangen, ist sich der Bauamtsleiter sicher.

Fertigstellung Ende Januar

Es gibt aber noch eine kleine Veränderung im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Aus Sicherheitsgründen wurde in Absprache mit TÜV-Experten ein Verbindungsnetz durch einen kleinen hölzernen Anbau ersetzt.

Und so werden aktuell die entsprechenden Holzkonstruktionen rund um den ehemaligen Stromturm von der Firma Spielräume aus Heidelberg aus urigen Holzbalken errichten. „Wir verbinden alle Gewerke des Spielplatzbaus zu einer harmonischen Einheit“, heißt es vom Unternehmen. Natürlich wird auf sehr genau eine entsprechende Qualität des Materials geachtet – eine ähnliche Situation wie bei der Kletterlandschaft auf dem Pausenhof der Jahnschule, das nach kurzer Zeit morsch wurde, will beim Mittleren Schulhaus niemand erleben.

Fertig werden soll der Spieleturm beim Pausenhof Ende Januar. Zwar gehen die Holzarbeiten rund um den Turm zügig voran, doch einerseits wird der Innenausbau mit seinen hölzernen Ebenen komplizierter und andererseits muss erst noch ein bestimmtes Ausbaustadium erreicht sein, damit die Stahltreppe aufgemessen werden kann. Schließlich soll dieser Fluchtweg für den Notfall aus hundertprozentig passgenau angefertigt werden. Das ist übrigens das einzige Gewerk, das nicht von der Werkstatt Spielräume hergestellt wird.