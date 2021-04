Alternativen zum Gänsweidfest überlegen

Brühl. Weniger die Formalie, dass die im Frühjahr übliche Jahreshauptversammlung ins Spätjahr verschoben werden muss, war das wesentliche Ergebnis der zweiten digitalen Vorstandssitzung der Brühl-Rohrhofer Sozialdemokraten, heißt es in einer Pressemitteilung. Wichtiger war das Lob für die erfolgreiche Osteraktion, die einigen Brühler Kindern Spaß beim Eiersuchen auf der Gänsweid gebracht habe.

Vorsitzender Selcuk Gök dankte insbesondere Vorstandsmitglied Hendrik Sessler für die Idee und bedankte sich bei Ralf Göck und Pascal Wasow für die erfolgreiche Organisation. Das Gänsweidfest am Vatertag müsse nun zum zweiten Mal abgesagt werden, sagte Selcuk Gök, aber auch hier werde sich die SPD im Licht der geltenden Pandemieregeln ein Alternativkonzept überlegen.

Gök brachte dann auch eine kommunalpolitische Initiative ein: Die Bundesregierung habe ein Programm gestartet, mit dem sie E-Ladesäulen in Gemeinden mit bis zu 80 Prozent der Kosten fördere. Dann gebe es Firmen, die die fehlenden 20 Prozent übernähmen, wenn man sie die Säulen sechs Jahre lang betreiben lasse. Selcuk Gök und Pascal Wasow werden die Idee nun im Gemeinderat vorbringen, haben sie doch festgestellt, dass auch in Brühl die Anzahl der Elektroautos zunehme, aber die Anzahl der öffentlichen Ladesäulen seit 2016 stagniere.

Standorte für E-Ladesäulen

Als mögliche Standorte brachten die Brühler Jung-Sozialdemokraten den neuen Sportpark Süd, den Parkplatz am SV Rohrhof oder aber den Messplatz in Brühl ins Spiel. „Der optimale Standort muss gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung erarbeitet werden“ ergänzte Vorstandsmitglied Hans Zelt, der die beiden Gemeinderäte mit seinem Fachwissen unterstützt.

Pascal Wasow machte den Bericht des Landes-Demografiebeauftragten zum Thema, der wieder verstärkte Anstrengungen im Bereich des seniorengerechten Wohnraums gefordert habe. Solche Anstrengungen im Wohnungsbau müssten nicht unbedingt im Widerspruch zum Flächensparen stehen, wenn ausreichend dicht in den Innenbereichen gebaut werde. wie dies beispielhaft bei der Brühler Ortskernsanierung in der Oberen Hauptstraße geschehen sei. „Der demografische Wandel kommt, wir sind schon mittendrin. Altersgerechtes Wohnen wird in naher Zukunft essenzieller Bestandteil in einem Konzept, das über die Gemeinde Brühl hinaus geht, um allen Generationen ein adäquates Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen zu können.“ schloss Wasow. zg