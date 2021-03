Der Bauhof bekommt einen neuen Waschplatz, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Gemeinde bleibe, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, auch gar keine andere Wahl. Die Waschhalle sei in die Jahre gekommen und eine Prüfung des dortigen Ölabscheiders habe ergeben, dass er nicht weiter betrieben werden darf.

Dabei sieht die Verwaltungsvorlage eine Erweiterung der Halle

...