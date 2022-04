Am Ende gehen sogar die Eier aus

Brühl. Die Entscheidung, als kleiner Verein trotz Coronalage und Ukraine-Krieg das Risiko einer Traditionsveranstaltung an Ostern aufzunehmen, war nicht leicht – doch die Organisatoren der SG-Schützen um die Vorsitzenden Jürgen Odorfer und Reinhard Baumann sowie Uwe Meisenburg, Ulrich Fitterer, Hermann Hemmerich und Philip Higel konnten sich am Ende bestätigt fühlen. Ein „noch nie da gewesener Besucherstrom“ belohnte den Verein und führte zu einem gewissen Stolz, den Reigen der Vereinsfeste in der Hufeisengemeinde als erster überhaupt eröffnet zu haben, heißt es in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem guten Auftakt am Ostersamstag kamen die ehrenamtlichen Helfer am Sonntag nahezu an ihre Kapazitätsgrenze. Traditionsgemäß besuchte Vereinsmaskottchen „Ingo Hase“ mit einer kleinen Delegation zudem noch den Familientag des befreundeten Nachbarvereins Buffalo‘s Country Club. Sichtliche Freude sah man in den erwartungsvollen Gesichtern der Kinder beim Erscheinen des Osterhasen, der kleine Geschenke verteilte.

Alle Erwartungen übertroffen

Am Ostermontag waren gegen Mittag schließlich die beim Schießen zu gewinnenden Eier aus – der Andrang der Besucher hatte alle Erwartungen des Vereins bei weitem übertroffen. „Diese Veranstaltung geht in unsere Vereinsgeschichte ein. Wir freuen uns, dass wir unseren Besuchern dabei mehr als nur Schießsport bieten konnten“, so der stellvertretende Vorsitzende Reinhard Baumann. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2