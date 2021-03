Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet an diesem Montag, 22. März, ab 18.30 Uhr in der Sporthalle der Jahnschule statt. Auf der Tagesordnung steht nach der Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung die Vergabe für die Rohbauarbeiten für die Erweiterung der Sonnenschein-Kindertagesstätte. Damit sollen der erste Bauabschnitt zum Umbau des Hausmeisterwohnhauses sowie der Neubau eines Verbindungsbaus verwirklicht werden. Anschließend ist geplant, in einem zweiten Bauabschnitt den bestehenden Pavillon ebenfalls komplett für die Nutzung nur durch den Kindergarten umzugestalten. Zuvor muss allerdings der Hort, der derzeit noch im Pavillon untergebracht ist, in den geplanten Anbau an der Schillerschule umgezogen sein.

Waschplatz mit Ölabscheider

Außerdem geht es um die Auftragsvergabe für den Ersatz der alten Eisenbahnbrücke über den Leimbach, um die Herstellung eines Waschplatzes mit Ölabscheider beim Bauhof. Die Aufnahme eines Förderkredites im laufenden Haushaltsjahr und die dritte Änderung der Verbandssatzung zur Breitbandversorgung runden die Tagesordnung vor den Anfragen von Ratsmitgliedern und Besuchern ab.

Wegen der Corona-Vorgaben sind 24 Plätze für die Öffentlichkeit vorgesehen. Interessierte müssen sich am Sitzungstag bis 12 Uhr bei der Rathauspforte anmelden. ras

Info: Anmeldung im Rathaus, Telefon 06202/2 00 30.