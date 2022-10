Angebranntes Essen führt in Brühl zu Verletzten

Brühl. Wenn beim Kochen Essen anbrennt, ist das ärgerlich, doch für einen Mann in der Heidelberger Straße hätte der kulinarische Fauxpas am Montagabend beinahe schlimme Folgen gehabt, wie Freiwillige Feuerwehr und Polizei in jeweiligen Pressemitteilungen berichten.

Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass bei ihrem Nachbar unentwegt der Brandmelder aktiv sei. Eine Streifenbesatzung erkannte beim Blick durch ein Fenster, dass der Bewohner regungslos auf dem Bett lag, während sich dichter Rauch ausbreitete.

Die Polizisten riefen die Freiwillige Feuerwehr zur Hilfe. Als die Einsatzkräfte der Wehr gegen 22 Uhr mit drei Wagen eintrafen war die Wohnung bereits stark verraucht. Ursache für den Qualm war – wie sich später herausstellte – angebranntes Essen auf dem noch immer eingeschalteten Herd. Der Mann wurde geborgen und der Schwelbrand gelöscht.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann später einen Wert von etwa 1,5 Promille. Aufgrund seines Rausches hatte der Bewohner laut Polizeierkenntnissen sein Essen auf der Herdplatte vergessen, das zu brennen begonnen hatte. Der 52- Jährige sowie zwei Nachbarn wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung und der Flur des Hauses wurden durch die Feuerwehr gelüftet. Der Sachschaden ist der Polizei bislang noch unbekannt. Der Rauchmelder jedenfalls dürfte, so die Feuerwehr, dem Mann das Leben gerettet haben.