Brühl. In Brühl ist die Feuerwehr am Donnerstagmittag mit zwei Einsatzfahrzeugen an die Marion-Dönhoff-Realschule gerufen worden. Grund war ein Brandalarm, der zunächst nicht weiter definiert war. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schließlich fest, dass angebranntes Essen für den Alarm verantwortlich gewesen war – die Feuerwehr konnte also wieder abrücken.

