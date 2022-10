Angebranntes Essen verursacht in Brühler Wohnung starke Rauchentwicklung

Brühl. Eine stark verrauchte Wohnung fanden die Feuerwehrleute am Montagabend in der Heidelberger Straße in Brühl vor. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr mitteilte, konnte nur durch einen Rauchmelder schlimmeres verhindert werden.

Ursache war angebranntes Essen, das schnell abgelöscht wurde. Jedoch wurden drei Bewohner des Hauses durch Rauchgase verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung und konnte dann wieder einrücken.

Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst mit Notarzt und die Feuerwehr Brühl mit drei Fahrzeugen.