"Angelika's Hairfashion" in Brühl wird 30

Brühl. Mit einem Foto-Bus für Erinnerungen, DJ Dimi für die musikalische Unterhaltung und mit Sekt und Knabbereien für die Gäste feierte „Angelika’s Hairfashion“ das 30-jährige Bestehen. Im August 2016 eröffnete Friseurmeisterin Angelika Dauth ihren Salon in der Mannheimer Landstraße 5b in Brühl, davor war sie in Rheinau-Süd aktiv.

Im Gespräch berichtet sie, dass sie schon immer Friseurin werden wollte. Nach der Schule begann sie ihre Ausbildung im Haarstudio Sindl in Rohrhof. Nach drei Jahren als Gesellin machte sie im Januar 1991 ihren Meisterbrief.

Der erste Salon „Angelika’s Hairfashion“ wurde 1992 in Mannheim-Pfingstberg eröffnet. Seitdem bildet Angelika Dauth kontinuierlich und ohne Unterbrechung aus. Sie ist Lehrlingswart, Vorstandsmitglied in der Friseur- und Kosmetikinnung Mannheim und Mitglied im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Mannheim. Ihren Salon in Brühl hat die Chefin mit viel Liebe zum Detail im Stil eines amerikanischen 1950er-Jahre-Diners eingerichtet. Dort arbeitet die Jubilarin jetzt mit zwei Auszubildenden und vier Angestellten. „Das ist für mich wie eine Familie“, sagt sie. Gerade während der Pandemie habe man zusammengehalten: „Mir war es wichtig, niemanden hängen zu lassen.“ so Dauth. Bei ihrem Handwerk mag sie allerdings am liebsten Veränderungen. „Wenn jemand nach dem Friseurbesuch gut gelaunt und glücklich ist, bin ich es auch“, erklärt sie.

Zum 30. Geburtstag gratulierten viele Kunden, Freunde und Bekannte. „Angelika’s Hairfashion“ ist wegen seiner Atmosphäre der Entspannung und des freundschaftlich-familiären Ambientes besonders beliebt, das garantiere einen Friseurbesuch der besonderen Art.

Ein individuelles Beratungsgespräch sowie ein typgerechtes Styling sind von großer Bedeutung. Angelika Dauth ist stolz auf ihr, wie sie betont, hoch motiviertes, bestens ausgebildetes Team.

Auf das Mitbringen von Geschenken haben die Gäste bei der Geburtstagsparty verzichtet, die Inhaberin hatte lieber Geldspenden für die evangelische Kindertagesstätte Rheinau in der Halmhuberstraße gewollt, dort wünschen sich die Kinder einen Kletterturm. vw

