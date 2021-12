Anträge ab sofort einreichen

Brühl. „Die erfolgreichen Leistungen unserer Sportler im Jahr 2021, die trotz der Corona-Pandemie erbracht werden konnten, mögen umso mehr anerkannt und entsprechend gewürdigt werden“, schreibt die Gemeindeverwaltung. Eine Ehrung, die auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist, erfolge laut Gemeinde jedoch nur als Teil von vereinseigenen Veranstaltungen unter Berücksichtigung etwaiger Corona-Regularien.

Anträge und die Ehrungsrichtlinien sind beim Bürgermeisteramt Brühl, in Rathauszimmer 213 sowie per E-Mail an die Adresse dirk.faulhaber@bruehl-baden.de erhältlich. Für telefonische Auskünfte steht Dirk Faulhaber unter Telefon 06202/20 03 26 ebenfalls zur Verfügung. Abgabeschluss für Ehrungsvorschläge ist Montag, 31. Januar. zg