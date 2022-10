Anträge für 68 Wohnungen

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Technik und Umwelt findet am Montag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus statt. Zunächst geht es um einen Antrag auf Befreiung von baurechtlichen Vorgaben zur Errichtung eines Schwimmbeckens außerhalb des Baufensters in der Hauptstraße.

Ferner geht es um zwei Metzgereien. Zum einen gibt es einen Antrag auf Genehmigung für den An- beziehungsweise Umbau eines bestehenden Metzgerei-, Zerlege- und Produktionsbetriebes in der Hildastraße. Den umgekehrten Weg geht ein Antragsteller in der Karpfengasse, der ein ehemaliges Schlachthaus zu Wohnzwecken umbauen möchte.

Ein Dauerthema sind die Baugenehmigungen für das geplante Wohnquartier auf dem ehemaligen FVB-Areal am Schrankenbuckel. Diesmal geht es um sieben Mehrfamilienhäuser mit 68 Wohneinheiten.

Weitere Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen von Ratsmitgliedern und Bürgern beschließen die Tagesordnung. ras