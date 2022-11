Anträge sind sieben Millionen Euro schwer

Brühl. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und so machen sich Gemeinderat und Verwaltung Gedanken rund um Ideen zu Investitionen für das nächste Jahr. Bei den Anträgen zum Haushaltsplan des kommenden Jahres zeigt sich bei der jüngsten Sitzung des Rates, dass vieles schon vorgezeichnet ist. Viele Ausgabenposten, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, würden sich der Vollendung von bereits in der Umsetzung befindlichen Projekten widmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ganz vorne, so Göck, stünde der Sportpark-Süd, für den im kommenden Jahr noch einmal knapp 1,7 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt werden sollen. 850 000 Euro fließen in die Maßnahme Kinderbildungszentrum und für die Bäder werden im Rahmen von Energieeinsparungsbemühungen 645 000 Euro in den Haushalt 2023 eingestellt. Weitere Posten sind der Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz mit rund 157 000 Euro und das Gemeindewohnhaus in der Albert-Einstein-Straße mit einer halben Million Euro. Mit vielen weiteren Einzelmaßnahmen summiert sich der geplante Ausgabenblock für 2023 auf etwas mehr als 7,2 Millionen Euro. An Zuschüssen von Bund und Land verzeichnet die Gemeinde für nächstes Jahr fast zwei Millionen Euro.

Es waren Haushaltsanträge, die sich mit den Themen von CDU, FW und SPD in weiten Teilen deckten. Ähnlich wie die Verwaltung, so Michael Till (CDU), der die gemeinsamen Anträge von CDU, FW und SPD präsentierte, solle vor allem in Bildung, die energetische Sanierung der Bäder, die Feuerwehr und bezahlbaren Wohnraum investiert werden. Nicht für das kommende Jahr, aber doch perspektivisch sollen ein Radweg auf der Kollerinsel parallel zur Landesstraße kommen, mehr Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern und das Wegekonzept auf dem Brühler Friedhof angegangen werden.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Kinderbildungszentrum in Brühl nimmt nächste Hürde Mehr erfahren

Peter Frank (GLB) nahm mit seinen Anträgen für die Grünen vor allem den Klimaschutz ins Visier. So sollen 50 000 Euro bereitgestellt werden, um 200 Bäume zu pflanzen, 20 000 Euro für das Installieren des Fahrradmietsystem Nextbike, 10 000 Euro für Ladestationen für E-Bikes und eine Planungsrate von 20 000 Euro für das Projekt „Boulevard Brühl“. Ziel sei dabei eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität von der Ratsstube bis zur Villa Meixner. Weitere Ziele wären ein E-Car-Sharing Angebot und mehr Zonen mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer.