Brühl. Die nächste Sitzung der Gruppe Nachhaltigkeit in der Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz ist am Mittwoch, 14. Dezember, um 18 Uhr im Rathaus. Alle interessierten Brühler werden eingeladen, aktiv am Klimaschutz mitzuarbeiten und sich zum Thema „Gemeinsam nachhaltigen Klimaschutz in Brühl gestalten“ in den Arbeitsgruppen zu engagieren. Weitere Informationen gibt die Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls im Rathaus, Telefon 06202/20 03 96.

