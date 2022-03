ASV Rohrhof bietet gebackene Zanderfilets an der Fischerhütte an

Brühl. Da der Angelsportverein Rohrhof die Vereinsfeste erneut nicht verlässlich planen und gestalten könne, bietet der Verein zunächst ein Fischbacken an der Vereinshütte an. Zanderfilet mit Brötchen oder Kartoffelsalat wird dabei angeboten.

Der Verkauf wird am Samstag, 26. März, von 10 bis 14.30 Uhr stattfinden. Es können bis Mittwoch, 23. März, Vorbestellungen im Video Pub Brühl, Telefon 06202/7 30 66, oder auch per E-Mail an info@asv1946rohrhof.de, vorgenommen werden. Diese sind aber nicht zwingend erforderlich.

Dem Infektionsschutz entsprechend wird die Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gewährleistet. Dazu gehört auch, dass alle Gerichte ausschließlich zum Mitnehmen verkauft werden, ein Verzehr vor Ort ist nicht gestattet, so der Verein. zg

