ASV Rohrhof zieht positive Jahresbilanz: Boschert ist Fischerkönig

Brühl. Nach längerer, Corona-bedingter Pause luden die Angler des ASV Rohrhof erstmals wieder zu ihrem beliebten Familienabend ein. „Zahlreiche Mitglieder haben den Weg zum Clubhaus auf sich genommen, zur Freude des Vorstandes“, schreiben die ASV-Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Vorsitzender Andreas Bühler begrüßte dabei auch die Mitglieder des befreundeten Vereins ASV Schwetzingen und deren Vorstand sowie die geladenen Ehrengäste.

Der Vorstand sei sehr erleichtert und froh, dass in den vergangenen Monaten beliebte Feste wieder hätten durchgeführt werden können, „auch wenn die 100-prozentige Planungssicherheit noch gefehlt“ habe. „Aber wir waren doch sehr zufrieden für dieses Jahr.“ Der Verein sei „nicht gerade begeistert“ gewesen, als er habe feststellen müssen, dass er das allseits geliebte Fischerfest nicht mehr austragen konnte. An einer passenden Alternative werde bereits fleißig gefeilt, so ein kleines Resümee Bühlers.

Die Geehrten Fischerkönig: Martin Boschert. Vereinsmeister: Andreas Bühler, Vizevereinsmeister: Achim Dinies, Der „Singender Fisch“: Ralf Kull. Jugendsiegerin des BSFV: Melina Wehrle. Ehrenzeichen in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft: Fritz Walker. Ehrenzeichen in Silber: Petra Griesbaum. BSFV-Ehrenamtzeichen in Silber: Udo Sammer. Ehrenamtpass der Gemeinde Brühl: Peter Bleß. zg

Dank an Helfer

Einen großen Dank, verpackt in einem kleinen Präsent, erhielten Tina Schreiner und Bernd Grieger für ihren Einsatz rund um die Vereinsangeln. „Sie sorgten dafür, dass die hungrigen Angler immer wieder mit wunderbaren Köstlichkeiten und Getränken versorgt wurden.“

Nachdem die beiden Tombolafeen Melina Wehrle und Tina Schreiner die Gewinner gezogen hatten, verabschiedete Bühler die Gäste und wünschte eine besinnliche Adventszeit.