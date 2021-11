„Die Intensität und der Reichtum der haitianischen Malerei haben großen Einfluss auf mein weiteres künstlerisches Schaffen“, stellt die Rohrhofer Künstlerin Gaby Brüggemann beim Atelierbesuch unserer Zeitung fest. Wie sich ihr mehrjährige Aufenthalt in diesem Karibikstaat bemerkbar macht, zeigt ab Sonntag, 21. November, ihre Ausstellung in der Reihe „Kunst im Facharztzentrum“ in der Praxis für

...