Auch ein Baby infiziert

Brühl. Obwohl in der Gemeinde viel getestet und geimpft werde, sei nach wie vor eine recht hohe Zahl an Corona-Infizierten im Ort festzustellen, urteilte Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der jüngsten Ratssitzung. Seit Beginn der Pandemie seien in der Gemeinde 289 Menschen (Stand Montag) erkrankt, berichtete er.

Das Durchschnittsalter der aktuell positiv getesteten Brühler liege bei 36,1 Jahre. Die älteste Erkrankte sei 95 Jahre alt, der jüngste Patient sei ein Baby von gerade einmal vier Monaten, erklärte der Bürgermeister.

Um der Pandemie weiter zu begegnen sei ein mobiler Impftermin vorgesehen. „Wir sind eine der ersten Gemeinden im Kreis, die einen Impftermin für Flüchtlinge und Wohnungslose erhalten hat“, vermeldete Göck. Am Dienstag, 25. Mai, wird ein mobiles Impfteam des Kreises im Foyer der Festhalle tätig sein. Sachgebietsleiterin Marion Thüning ergänzt: „Das ist kein Termin für jedermann, sondern für in den engen Obdachlosenunterkünften der Gemeinde lebende Menschen, die besonders gefährdet sind sowie für Personen, die in diesen Unterkünften zeitweise arbeiten.“

Nur für geladene Gruppe

Sie werden mit dem Vakzin von Johnson und Johnson geimpft. Somit ist nur eine Impfung nötig. Nach den bisher vier Impfterminen sei dieser, für eine bestimmte Gruppe reservierte, fünfte Tag wohl der letzte in Brühl, heißt es in der Mitteilung des Bürgermeisters. „Unsere Hausärzte haben schon viele Impfungen durchgeführt“, hat Dr. Göck erfahren und dürften laut seiner Einschätzung bei ausreichend Impfstoff in wenigen Wochen die meisten Brühler zumindest einmal geimpft haben. ras/zg

